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   21 07 2025   
   24 محرم 1447   
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    برنامج الأغذية العالمي: حشود من منتظري المساعدات في غزة تعرضت لإطلاق نار من دبابات إسرائيلية وقناصة ومصادر أخرى