الأحد   
   20 07 2025   
   24 محرم 1447   
   بيروت 23:09
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    مراسل المنار: رصد تحليق للطيران المروحي الاسرائيلي خلف مستوطنات الاحتلال المحاذية للحدود مع لبنان في القطاع الشرقي