    السفارة الإيرانية في لندن ترد على ترامب: سجل الجرائم الأميركية لا يمكن حصره في تغريدة واحدة

      ذكّرت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لندن بالسجل الأسود للولايات المتحدة الأميركية في الحروب والقتل والجرائم ونشر الأكاذيب، وذلك رداً على الاتهامات الجديدة التي وجّهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد طهران، مؤكدة أن “قائمة الجرائم الأميركية لا يمكن حصرها في تغريدة واحدة”.

      وكتبت السفارة الإيرانية في لندن، في تغريدة عبر منصة “إكس”، أن “تاريخ الولايات المتحدة الأميركية مليء بسنوات من الجرائم والحروب والقتل ونشر الأكاذيب”.

      ولفتت السفارة إلى قائمة من الجرائم التاريخية والمعاصرة التي ارتكبتها الولايات المتحدة، من بينها إبادة السكان الأصليين في أميركا، والقصف النووي لليابان، وحرب فيتنام، وقتل المدنيين في اليمن وفلسطين، وقصف العراق وأفغانستان، وعمليات الخطف في فنزويلا، وقتل الأطفال والمدنيين في إيران.

      المصدر: وكالة ارنا

