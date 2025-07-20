الأحد   
   20 07 2025   
   24 محرم 1447   
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    السيد الحوثي: موقفنا ثابت في نصرة الشعب الفلسطيني والتصدي للطغيان الأمريكي والإسرائيلي ونحن واثقون بوعد الله الحق في تحقيق النصر