الأحد   
   20 07 2025   
   24 محرم 1447   
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    13 شهيدًا برصاص جيش الاحتلال قرب مراكز المساعدات شمال مدينة رفح وعند دوار التحلية شرق خانيونس