الأحد   
   20 07 2025   
   24 محرم 1447   
   بيروت 19:41
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    إذاعة الجيش الإسرائيلي تقول إن نتنياهو يطلب إلغاء جلسة محاكمته غداً بسبب تعرضه لوعكة صحية