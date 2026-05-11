المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي:قبل وقت قصير، تم إطلاق صاروخ اعتراض نحو هدف جوي مشبوه تم تحديده في المنطقة التي تعمل فيها قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. نتائج الاعتراض قيد الفحص.