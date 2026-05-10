المقاومة الاسلامية: ردًّا على خروقات العدو الاسرائيلي واعتداءاته ضد المدنيين استهدف مجاهدونا عند السّاعة 14:35 الأحد مركزا قياديًا مستحدثًا لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البياضة بمحلّقة انقضاضية وحققوا اصابة مؤكدة