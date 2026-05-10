“معاريف” العبرية: إن الإصابة لبطارية “القبة الحديدية” تشكل ضربة قاسية جداً لسمعة منظومة الدفاع الجوي في الجيش الإسرائيلي التي لم تنجح في كشف الطائرة المسيرة مسبقاً ولم تعمل على اعتراضها