“معاريف” العبرية: ما حصل مشابه لما حدث عندما أصابت طائرة مسيرة متفجرة شاحنة “ألفا” التابعة لبطارية المدفعية قرب شوميرا ونتيجة الإصابة انفجرت عشرات القذائف التي كانت عليها وأصيب 12 جندياً