هاشم: يجب ان يكون اهتمام المؤسسات الرسمية بالنازحين شاملاً

شدد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم على ان “يكون اهتمام المؤسسات الرسمية والجمعيات بالنازحين شاملا وان لا يكون حصرا على مراكز ايواء محددة بقرارات لأن النازحين منتشرين في اكثر من موقع، ولا يجوز تحت اي ذريعة ولأي سبب عدم ايلائهم الاهتمام وتقديم متطلباتهم الحياتية اليومية”.

وقال بعد تفقده بعض مراكز الايواء في بيروت: “ان استمرار العدوان الاسرائيلي بهذا الشكل التصعيدي الهمجي الذي لا حدود له يؤكد ان العدو متفلت ولا يلتزم القرارات والمواثيق والاعراف الدولية ولذلك لم نر اي اثر ايجابي لما سمي بوقف اطلاق النار، وهذا ما يجب الانتباه اليه في مقاربة قضية العدوان كي لا تشكل اي خطوة ورقة استثمار واستغلال لخطوات يريد الاميركي تقديم اوراق رابحة للاسرائيلي على حساب سيادتنا وارضنا والكرامة الوطنية”. ودعا إلى “تحصين الواقع الوطني بوحدة الموقف الداخلي حماية للبنان “.