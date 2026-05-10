عضو بارز في الكونغرس الأميركي: ترامب وقع في فخ إيران والحصار البحري عمل حربي

اعتبر عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي Adam Smith أن الرئيس الأميركي Donald Trump “وقع في فخ إيران”، مؤكداً أن الاستراتيجية الأميركية الحالية لم تحقق أهدافها رغم الانتقال من القصف العسكري إلى الحصار البحري.

ونقلت وكالة تسنيم عن سميث، في مقابلة مع شبكة NBC News، قوله إن الولايات المتحدة لا تزال غارقة في المواجهة مع إيران، مشيراً إلى أن تغيير النهج العسكري لم يقرّب واشنطن من إنهاء الصراع.

وأوضح سميث أن الإدارة الأميركية كانت تعتقد في البداية أن حملة قصف تستمر بين أربعة وستة أسابيع ستدفع إيران إلى الاستسلام، إلا أن ذلك “لم يتحقق أبداً”، على حد تعبيره.

وأضاف النائب الديمقراطي عن ولاية واشنطن أن إيران لا تبدي استعداداً للتفاوض وفق الشروط التي تريدها واشنطن، معتبراً أن الولايات المتحدة “وقعت في الفخ” نتيجة سوء تقديرها لطبيعة المواجهة.

وفي انتقاد واضح للإجراءات الأميركية الأخيرة، شدد سميث على أن فرض الحصار البحري على إيران يُعد “عملاً حربياً”، في إشارة إلى التصعيد الأميركي المتواصل في منطقة مضيق هرمز والخليج الفارسي.

المصدر: NBC News