مضيق هرمز.. شريان الحياة للإنترنت العالمي

مضيق هرمز ليس فقط أحد أهم ممرات نقل النفط في العالم، بل يضم أيضًا جزءًا حيويًا من البنية التحتية العالمية للإنترنت، بحسب ما أفادت وكالة “فارس” الإيرانية للأنباء.

وقالت الوكالة: “تمر عبر هذا الممر المائي عشرات الكابلات الضوئية البحرية التي تربط آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، وتلعب دورًا محوريًا في نقل البيانات، وخدمات الحوسبة السحابية، والمعاملات المصرفية، والاتصالات الدولية”.

وتابعت الوكالة: “أي ضرر يلحق بهذه الكابلات قد يتسبب في اضطرابات واسعة النطاق في الإنترنت والاقتصاد الرقمي في العديد من البلدان”، وأضافت: “وقد استقطبت هذه القضية مؤخرًا اهتمام وسائل الإعلام والمحللين الدوليين، وحظيت بتغطية إعلامية واسعة من قبل وسائل الإعلام الأجنبية، وخاصة في الهند”.

المصدر: وكالة فارس