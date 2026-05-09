عراقجي: على الجانب الأميركي التوقف عن السياسات التوسعية المفرطة

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه “من الضروري أن يتوقف الجانب الأميركي عن النهج التوسعي والمفرط”، مشددًا على أن “هذا التوقف هو شرط أساسي لتعزيز مسار الدبلوماسية والتقدم فيه”.

كلام عراقجي جاء السبت خلال مكالمة هاتفية مع نظيره التركي هاكان فيدان، حيث تناولا آخر المستجدات الإقليمية والتطورات المتعلقة بالمبادرات الدبلوماسية التي تبنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإنهاء الحرب المفروضة بشكل حاسم.

وقد أطلع عراقجي نظيره التركي على آخر التطورات المتعلقة بالجهود والمبادرات الدبلوماسية الإيرانية لإنهاء النزاع، مؤكدًا أن “التصعيد الأميركي الأخير في الخليج الفارسي وتصريحات المسؤولين الأميركيين العدائية والمسيئة، زادت من سوء الظن تجاه نوايا الولايات المتحدة وجديتها في مسار الدبلوماسية”.

وأضاف عراقجي أن “السياسات التصعيدية والعدوانية التي تنتهجها الولايات المتحدة تؤدي إلى إضعاف المسار الدبلوماسي وتعميق الشكوك لدى الشعب الإيراني إزاء نوايا الجانب الأميركي”، مؤكدًا أن “وقف الاعتداءات غير القانونية والسياسات التوسعية والمفرطة من جانب واشنطن هو الشرط الضروري لتقدم العملية الدبلوماسية الحالية”.

من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي على “ضرورة استمرار المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب”، وشدد على “دعم تركيا المستمر لهذا المسار”، ولفت إلى “أهمية تفعيل جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة”.

المصدر: قناة العالم