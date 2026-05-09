بوتين: الجميع سيخسر إذا لم ينتهِ “الصراع” الإيراني الاميركي والحرب الأوكرانية تقترب من نهايتها

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله “بانتهاء الصراع بين أميركا وإيران في أسرع وقت ممكن”، محذّراً من أن “استمرار المواجهة سيؤدي إلى خسارة الجميع”.

وقال بوتين في كلمة ألقاها السبت خلال احتفالات “يوم النصر في الساحة الحمراء بموسكو إن “روسيا لا تزال مستعدة لتسلّم اليورانيوم الإيراني المخصّب”، مؤكداً أن “بإمكان طهران الوثوق بنقله إلى دولة صديقة”.

وأضاف يوتين أن “لا مصلحة لأي طرف في مواصلة الصراع بين إيران والولايات المتحدة”، معتبراً أن “الأزمة معقّدة للغاية وتضع موسكو في موقف صعب بسبب علاقاتها الجيدة مع إيران ودول الخليج”.

ولفت بوتين إلى ان “الجيش الروسي يقاتل قوة عدوانية مدعومة من حلف الناتو في أوكرانيا”، واتهم “الناتو بالتوسع شرقا”، معتبراً أن “أفعاله غير مقبولة”.

وكشف بوتين أن “رئيس وزراء سلوفاكيا أبلغه استعداد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لعقد لقاء مباشر معه”، وأوضح أنه “مستعد للقاء زيلينسكي في دولة ثالثة، وليس فقط في موسكو شرط أن يكون الاجتماع مخصصاً لتوقيع اتفاق نهائي بعد التوصل إلى سلام دائم”.

وأشار بوتين إلى أن “موسكو وافقت فوراً على اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتمديد وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى”، لافتاً إلى أن “روسيا أرسلت إلى كييف مقترحاً لتبادل الأسرى وقائمة تضم 500 عسكري أوكراني، لكن الجانب الأوكراني أبدى عدم استعداده”.

وقال بوتين إن “الولايات المتحدة تسعى بصدق إلى تسوية الأزمة”، وأكد أن “الملف يبقى شأناً يخص روسيا وأوكرانيا بالدرجة الأولى”.

المصدر: روسيا اليوم