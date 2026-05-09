المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: في عدة حوادث وقعت اليوم (السبت) سقطت طائرات محلقة مفخخة أطلقتها حزب الله داخل الأراضي الإسرائيلية قرب الحدود اللبنانية وأوقعت اصابات واضرار