الأحد   
   20 07 2025   
   24 محرم 1447   
   بيروت 09:27
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    رئیس البرلمان الإیراني محمد باقر قاليباف: الكيان الصهيوني عدو لكافة أشكال السلام والاستقرار والسيادة الوطنية في المنطقة ولا يفهم سوى لغة القوة