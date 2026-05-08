المقاومة الاسلامية: ردًّا على خروقات العدوّ الاسرائيلي باستهداف الضاحية وقرىً ومدنيّين استهدف مجاهدونا عند السّاعة 12:50 الجمعة قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليّات الجويّة شمال فلسطين المحتلّة بسربٍ من المسيرات الانقضاضيّة