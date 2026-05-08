المقاومة الاسلامية: ردًّا على اعتداءات العدوّ الاسرائيلي على الضاحية وقرىً ومدنيّين استهدف مجاهدونا عند السّاعة 14:40 الجمعة دبّابة ميركافا في بلدة البيّاضة بقذيفة مضادّة للدروع ألقتها محلّقة انقضاضيّة وحققّوا إصابة مؤكّدة