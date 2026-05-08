المقاومة الاسلامية: ردًّا على خرق العدوّ الاسرائيلي واستهداف الضاحية وقرىً ومدنيّين استهدف مجاهدونا عند السّاعة 12:40 الجمعة مركزًا قياديًّا مستحدثًا لجيش العدوّ في بلدة البيّاضة بمحلّقة إنقضاضية وحقّقوا إصابة مؤكّدة