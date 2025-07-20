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   24 محرم 1447   
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    10 حالات وفاة و9 مفقودين وإجلاء نحو 13 ألف شخص في كوريا الجنوبية بسبب موجة أمطار غزيرة