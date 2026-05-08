المقاومة الاسلامية: ردًّا على خرق العدوّ واستهداف الضاحية والقرى والمدنيّين استهدف مجاهدونا عند السّاعة 17:50 الجمعة تجمّعًا لجنود العدوّ عند حاجز اسكندرونة في بلدة البياضة بمحلّقة إنقضاضية وحقّقوا إصابة مباشرة