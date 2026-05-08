المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: قبل وقت قصير تم إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي مشبوه في منطقة تعمل فيها قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان ونتائج الاعتراض قيد الفحص