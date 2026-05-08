الشيخ بلال شعبان: الاحتلال إلى زوال ولن يبقى للكيان الغاصب وجود

أكد الأمين العام لـ”حركة التوحيد الإسلامي” في لبنان الشيخ بلال شعبان في كلمة ألقاها في مخيم البداوي خلال حفل تأبين الشهيد حسن خضير الذي ارتقى على أرض الجنوب أن “الشعب الفلسطيني اليوم، الذي صار أكثر من نصفه تحت التراب، لا يزال يقاوم رغم كل شيء”.

ولفت الشيخ شعبان إلى أن “أمثال هؤلاء الشهداء هم الرجال الحق في عصر يحكمه طاغية العصر دونالد ترامب، وفي ظل متغيرات كثيرة تجعل البعض يتذبذب ويبدل موقفه تحت ضغط العصا والجزرة، أو عبر الترهيب والترغيب، ولكن عندما تقف أمام شعب هم عباد الله من أولي البأس الشديد ترى الثبات الراسخ الذي لا يتزعزع مهما عظمت التحديات”.

وأشار الشيخ شعبان إلى “أنهم في قطاع غزة يحاولون انتزاع سلاح الشعب الفلسطيني، لكن قيمة السلاح ليست في حجمه أو عياره المليمتر، بل بصدق اليد التي تقبض عليه”، وتابع “اليوم، ونحن في ذكرى الشهيد خضير، نستذكر من قدم دمه للبنان وفلسطين في زمن كثر فيه النفاق وارتفعت فيه أصوات المثبطين، لتأتي هذه الثلة المباركة وتقدم أرواحها دفاعًا عن لبنان وفلسطين والقضية الأساس”.

وأكد الشيخ شعبان “أننا على ثقة بوعد الله، تبارك وتعالى، بأن الاحتلال إلى زوال، ولن يبقى لهذا الكيان الغاصب وجود، هذا الكيان الذي يعربد يمينًا وشمالًا لم يستطع حسم معركة واحدة، لا في لبنان ولا في غزة ولا في مضيق هرمز، وهم اليوم في حيرة من أمرهم، بينما يظل المطلوب منا هو الثبات على الصراط من أجل أن نصل إلى النصر والتحرير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام