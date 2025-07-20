عاجل

وزارة الصحة السورية: هذه القافلة تأتي استجابة لفتح ممرات آمنة انطلاقاً من واجبها الوطني والمهني في ضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية لكل أبناء بلدنا الحبيب