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   23 محرم 1447   
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    وزارة الصحة السورية: هذه القافلة تأتي استجابة لفتح ممرات آمنة انطلاقاً من واجبها الوطني والمهني في ضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية لكل أبناء بلدنا الحبيب