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   20 07 2025   
   23 محرم 1447   
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    يديعوت أحرونوت عن مسؤولين: التوصل إلى اتفاق بشأن غزة ممكن في أسبوعين وترقب لوصول ويتكوف إلى الدوحة خلال أيام