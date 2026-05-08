المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي: الجيش الأمريكي بانتهاكه لوقف إطلاق النار استهدف ناقلة نفط إيرانية كانت تبحر من المياه الساحلية الإيرانية في منطقة جاسك باتجاه مضيق هرمز