مراسل المنار: تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية لمحاولة تقدّم صهيونية من جهة وادي الراج بين بلدتي دير سريان وزوطر الشرقية وتم التعامل معها بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى سقوط إصابات للعدو وتحاول المروحيات إخلاء الإصابات