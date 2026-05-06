المقاومة الاسلامية: ردًّا على خروقات العدوّ واعتداءاته ضد المدنيين استهدف مجاهدونا عند السّاعة 16:00 الأربعاء جرّافة D9 لجيش العدوّ في بلدة حولا بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مباشرة