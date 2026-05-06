    جنبلاط استقبل السفير القطري وجرى البحث بالاوضاع العامة

      استقبل الرئيس السابق للحزب “التقدمي الإشتراكي” في لبنان وليد جنبلاط الاربعاء سفير قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، يرافقه السكرتير الأول في السفارة ناصر القحطاني، بحضور أمين سر “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن.

      وخلال اللقاء، تم عرض للأوضاع العامة، لا سيما على الساحتين العربية واللبنانية، إضافة إلى البحث في آخر المستجدات والتطورات ذات الاهتمام المشترك.

      وعقب الاجتماع، قال سفير قطر “أجرينا جولة أفق حول الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، وأكدت استمرار دولة قطر في الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه، لا سيما في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

