السبت   
   19 07 2025   
   23 محرم 1447   
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    سرايا القدس: تمكن مجاهدونا من استهداف جرافة عسكرية صهيونية بتفجير عبوة جانبية من نوع (ثاقب) في منطقة أبو هداف شمال شرق مدينة خان يونس