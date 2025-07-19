السبت   
   19 07 2025   
   23 محرم 1447   
   بيروت 16:25
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    مصادر فلسطينية: غارة جوية “إسرائيلية” على مخيم البريج وسط قطاع غزّة