الإثنين   
   21 07 2025   
   25 محرم 1447   
   بيروت 14:57
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    مراسل المنار: توغل دبابة ميركافا معادية من الموقع المستحدث في جل الدير خراج بلدتي عيترون – مارون الراس لحوالي كيلومتر داخل الاراضي اللبنانية قبل ان تعود باتجاه نقطة تمركزها