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مراسل المنار: توغل دبابة ميركافا معادية من الموقع المستحدث في جل الدير خراج بلدتي عيترون – مارون الراس لحوالي كيلومتر داخل الاراضي اللبنانية قبل ان تعود باتجاه نقطة تمركزها