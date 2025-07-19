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مراسل المنار :قرابة الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم توغلت دبابة ميركافا معادية من مكان تواجدها في جل الدير خراج بلدتي عيترون – مارون الراس لحوالي كيلومتر متر داخل الاراضي اللبنانية قبل ان تعود باتجاه نقطة تمركزها