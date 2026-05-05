وكالة الانباء العراقية: الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في اتصال مع رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي يهنئه ويدعوه لزيارة طهران ويطلب منه نصيحة الامريكيين بنزع التهديد العسكري من المنطقة