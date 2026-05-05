العلاقات الإعلامية في حزب الله: إن تكرار تلك المزاعم رغم إعلاننا مرارًا وتكرارًا أنه لا تَوَاجُد ولا نشاط لحزب الله داخل الأراضي السورية يثير علامات استفهام كبيرة ويؤكد أن هناك من يسعى إلى إشعال فتيل التوتر والفتنة