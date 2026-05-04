صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية: معظم الخسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان خلال الأسابيع الأخيرة نجمت عن طائرات مسيّرة مفخخة أو طائرات مسيّرة مفخخة موجهة بالألياف الضوئية أو طائرات مسيّرة ألقت ذخائر