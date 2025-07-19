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   22 محرم 1447   
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    الاتفاق يدعو الدروز والبدو السنة إلى إلقاء السلاح والانخراط في جهود بناء هوية سورية موحّدة بالتعاون مع باقي مكونات المجتمع ويحث جميع السوريين على الاحترام المتبادل والعمل المشترك من أجل السلام والازدهار داخل البلاد ومع دول الجوار