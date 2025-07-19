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المبعوث الأميركي إلى سوريا يعلن عبر حسابه على منصة “إكس” التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الرئيس الانتقالي أحمد الشرع ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدعم مباشر من الولايات المتحدة وتبنته كل من تركيا والأردن ودول الجوار