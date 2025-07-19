الجمعة   
   19 07 2025   
   22 محرم 1447   
   بيروت 02:26
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    المبعوث الأميركي إلى سوريا يعلن عبر حسابه على منصة “إكس” التوصل إلى اتفاق  لوقف إطلاق النار بين الرئيس الانتقالي أحمد الشرع ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدعم مباشر من الولايات المتحدة وتبنته كل من تركيا والأردن ودول الجوار