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دعوات شعبية للخروج في تظاهرات مساء غدٍ تنطلق من المساجد والميادين المركزية في الضفة الغربية و القدس والداخل المحتل نصرةً لغزة وتنديدًا بسياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال