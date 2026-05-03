CBS نيوز عن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي”نيل كاشكاري: كلما طال أمد الحرب على إيران زادت مخاطر ارتفاع التضخم والأضرار الاقتصادية، ما ينعكس سلبا على سياسة أسعار الفائدة حاليا