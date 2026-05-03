إعلام العدو عن سلطات الجليل الأعلى: بسبب الخطر المتزايد من المحلقات المتفجرة والمواد المدمرة التي يتم إطلاقها باتجاه منطقة جبل ميرون قررت قيادة الجبهة الداخلية منع صعود الجبل الذي يعتبر مسألة حياة أو موت