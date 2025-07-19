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   22 محرم 1447   
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    مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا يؤكد على حرمة الخيانة والاستعانة على الدولة بالعدو الصهيوني المحتل الغادر وحرمة قتل الأطفال والنساء والعدوان على المدنيين والضعفاء وإخراجهم من ديارهم من أي طائفة كانوا