“يسرائيل هيوم” نقلاً عن مسؤول أمني “إسرائيلي” رفيع: الوضع في لبنان محرج وفخ إستراتيجي، ا يمكننا الانسحاب من جنوبي لبنان لأن ذلك سيبدو إقرارًا بالهزيمة ولا يمكننا التقدم بسبب التقييدات الأميركية.