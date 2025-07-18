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   18 07 2025   
   22 محرم 1447   
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    نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب : دعا رئيس الجمهورية وبقية المسؤولين إلى مؤتمر حوار وطني داخلي لتحصين الداخل اللبناني من تداعيات ما يجري في سوريا