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أبو عبيدة: نتوجه بالتحية لشعبنا العزيز في يمن الحكمة والإيمان ولقواته المسلحة ولإخوان الصدق أنصار الله الذين فرضوا على العدو جبهة فاعلة أقامت الحجة الدامغة على القاعدين والخانعين