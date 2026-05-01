مندوب إيران لدى الامم المتحدة: دول خليجية شاركت في العدوان عبر القواعد الأميركية وتتحمل مسؤولية التعويض

ردّ مندوب إيران لدى الأمم المتحدة امير سعيد ايرواني على الرسالة الموجّهة من قطر والبحرين والسعودية والإمارات والكويت والأردن إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، مؤكداً أن “هذه الدول شاركت في العدوان على إيران عبر استخدام قواعد على أراضيها انطلقت منها النيران والغارات الجوية”.

وأوضح المندوب أن إيران مارست حقها المشروع في الدفاع عن النفس، وهو “حق يكفله ميثاق الأمم المتحدة في مواجهة العدوان”، مشدداً على أن “بلاده لم تكن البادئة في القتال”.

وأضاف أن “الدول التي شاركت في العدوان أو سمحت باستخدام قواعدها وأجوائها ومياهها وأراضيها تتحمل المسؤولية الكاملة ويجب محاسبتها.”

ولفت إلى أن “فشل مجلس الأمن في إدانة العدوان وتحديد الجهة المعتدية أسهم في تشجيع المعتدين على مواصلة اعتداءاتهم”.

كما طالب بأن “تتحمل كل من قطر والبحرين والسعودية والإمارات والكويت والأردن مسؤولية التعويض الكامل عن الأضرار التي لحقت بإيران”.

وشنّت الولايات المتحدة الأميركية عبر قواعدها في المنطقة، عدواناً على إيران إلى جانب العدو الإسرائيلي في 28 شباط/فبراير الماضي، ما دفع طهران للرد على القواعد الأميركية في دول الخليج وإلحاق الضرر فيها.

المصدر: موقع المنار