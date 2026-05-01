الجمعة   
   01 05 2026   
   13 ذو القعدة 1447   
   بيروت 06:13
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    على خلفية التوترات.. كندا تراجع صفقة شراء مقاتلات “أف-35” من الولايات المتحدة

      أكد وزير الدفاع الكندي، ديفيد ماغينتي، مراجعة بلاده لاتفاق مبرم مع الولايات المتحدة لشراء مقاتلات من طراز “أف-35”.

      ونقل عن الوزير قوله إن الاتفاق الأولي كان يقضي بشراء 88 مقاتلة أميركية من الجيل الخامس، مشيراً إلى أن عملية المراجعة تشمل أيضاً البحث عن مصادر أخرى لتلبية احتياجات كندا الدفاعية.

      وفي السنوات الأخيرة، ظهرت بعض التوترات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، خصوصاً في فترات مختلفة من الإدارات الأميركية، بسبب ملفات مثل الرسوم التجارية، سلاسل التوريد الدفاعية، وارتفاع كلفة برامج التسليح الأميركية.

      كما أن كندا كانت في أكثر من مرة، تحت ضغط داخلي لإعادة تقييم الاعتماد الكبير على السلاح الأميركي، والبحث عن تنويع مصادر التسلح أو زيادة المكوّن المحلي في الصناعات الدفاعية.

      وفي كلمة له في بداية العدوان على إيران، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، إن “الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران تتعارض مع القانون الدولي”.

      المصدر: روسيا اليوم

      مواضيع ذات صلة

      وانغ يي يحذر روبيو: تايوان "أكبر نقطة خطر" في العلاقات الصينية الأمريكية

      الولايات المتحدة تسعى لسحب نحو 92.5 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي لتهدئة أسواق النفط

      مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض للمرة السادسة قرارا ديمقراطيا لوقف حرب ترامب في إيران

