مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني يرد على رسالة قطر والبحرين والسعودية والإمارات والكويت والأردن للأمم المتحدة ومجلس الأمن: تلك الدول شاركت بالعدوان على إيران من خلال القواعد على أراضيها التي انطلقت منها النيران والغارات الجوية