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   22 محرم 1447   
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    مصادر فلسطينية: جيش الاحتلال ينسف بالمتفجرات عدداً من المباني السكنية شمال غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة